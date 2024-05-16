İstanbul'da vicdanları sızlatan olay: 'Sokak köpeklerini eve kapattı' iddiası

Kadıköy’de bir apartman sakini evde beslediği köpekleri sorumsuzca balkonda bıraktı. Bakımsız ve zayıflıklarıyla dikkat çeken hayvanlar balkon korkuluklarına çıkıp gezindi. O görüntüler sosyal medyada yayılınca hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:43
İstanbul'da vicdanları sızlatan olay: 'Sokak köpeklerini eve kapattı' iddiası
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Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan bir şahıs iddiaya göre, daha önce evine aldığı üç sokak köpeğini yalnız bırakarak evden ayrıldı.

Evde saatlerce yalnız kalan köpekler balkon korkuluklarına çıkıp havladı. Düşme tehlikesiyle burun buruna gelen köpekler, sokaktan geçen yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hayvanseverler bu ihmalkarlığa tepki gösterdi. Öte yandan, balkon korkuluklarında saatlerce gezinen ve sahibinin arkasından havlayan köpeklerin zayıf ve bakımsız halleri dikkat çekti. 

KAPIYI KİMSEYE AÇMAYIP, ŞİKAYETLERİ KABUL ETMEDİ

Şikayetler üzerine yöneltilen sorular karşısında kapıyı açmayarak muhabirlerin sorularını yanıtlayan köpeklerin sahibi, "Bunların hiçbiri gerçek iddia değil. Bunlar bizi taciz eden ahlaksız komşularımızın uydurduğu şeyler. Konu savcılığa intikal etti. Savcılar ve polisler gereken önlemleri aldı. Asla böyle bir şey yok" diye konuştu. 

"BU HAYVANLARA YAPILAN ZULÜM YETER"

Hayvanların balkon korkuluklarına çıktığını sosyal medyadan görüp olay yerine gelen Gülgün Buyrukveren, "Ben çok sinirliyim. Sosyal medyadan okuyup geldim. Derhal bu hayvanların oradan kurtarılması lazım. Doyuruyor, cipi var gibi şeyler yalan dolan. Cipi varsa veterinere götürülür bakılır. Bu kadının normal olmadığı kesin. İnsan sokak hayvanlarını alıp da eve kitler mi? Kendine güvenen insan kapıyı açar, bakın ben bakıyorum hayvanlara der. Bu hayvanları dolaştırmıyor bile kilitliyor. Normal bir hareket değil. Artık bu sokak hayvanlarına yapılan zulüm yeter" dedi.


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