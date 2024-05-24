Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? Tasarı yürürlüğe girecek mi?

Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı. "Sahipsiz hayvanlara" ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığına teslim edildi. Peki, Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? Tasarı yürürlüğe girecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:14
Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? Tasarı yürürlüğe girecek mi?
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Kamuoyunda "sokak köpekleri düzenlemesi" olarak da bilinen tasarıya ilişkin gelişmeler ardı ardına geliyor. Peki, Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? Tasarı yürürlüğe girecek mi?

SOKAK KÖPEKLERİ YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

TASARI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Mİ?

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.


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