Gündeme bile giremeyen önerge... CHP 2 yıl önce, IŞİD yapılanmasının araştırılması için önerge vermiş!

Türkiye, Yalova’da şehitlerin de olduğu IŞİD operasyonunu konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı bundan iki yıl önce TBMM Başkanlığı’na terör örgütünün Türkiye’deki yapılanmasının araştırılması için önerge verdi.

Salıcı’nın önergesinde IŞID’in yeni yapılanması “Mektebi Furkan” hakkındaki iddialara yer verilerek “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞID'in yeni yapılanması “Mektebi Furkan” hakkında hazırladığı iddianamede; merkezi Yalova’da yer alan, Gürcistan’da da temsilciliği bulunan ‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’ çevresinde toplanan grubun IŞİD’in yeniden yapılanma süreciyle doğrudan bağlantısı bulunamasa bile taban kazanmak ve silahlı eğitim için dirsek temasında bulundukları, Gürcistan’daki temsilcilikleri aracılığıyla örgüt faaliyetlerine destek verdikleri bilgileri yer almaktadır” denildi.

'ÖRGÜTÜN YENİ MERKEZ ÜSSÜ İSE TÜRKİYE'

Önergede bu kapsamda bir araştırma yapılması talep edildi.

Ancak önerge Meclis gündemine bile alınmadı.

Bunun üzerine CHP’li Salıcı, 31 Ocak 2024’te yaptığı açıklamada “Bu örgütün Türkiye yapılanmasıyla ilgili ağustos ayında Meclis araştırması yapılmasını istedim. Ama Meclis Başkanı gündeme almadı. IŞİD’in yeni rotası Afganistan, Gürcistan ve Afrika ülkeleri. Örgütün yeni merkez üssü ise Türkiye. Afganistan’da terör saldırıları düzenleyen IŞİD’liler Van ve Ağrı’dan geçiş yapmış. Afganistan’a giden IŞİD’li teröristler İstanbul’un otellerinde kalmış. Sincan’ın ve Ulus’un hamamlarında, Afyon’un, Kütahya’nın kaplıcalarında bir araya gelmişler. Sahte pasaportları Hatay ve Gaziantep’te düzenlenmiş, Yalova’da bir dergi çevresinde Gürcistan yapılanmasına adam devşirmişler. ‘Uganda’da su kuyusu açacağız’ diyerek valilik onayıyla para toplamışlar. IŞİD hapı denen ve bağımlılık yapan yeşil reçeteli ilaçları Türkiye’deki hekimler tarafından bu teröristler için yazılmış” dedi.