Günel: Bir tek ağacın kesilmesine izin vermeyiz
Kuşadası Belediyesi özel mülkiyetlerdeki inşaat sahaları içerisinde kalan ağaçları kurtararak kente kazandırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bir tek sağlıklı ağacın dahi kesilmesine ya da zarar görmesine izin vermeyiz.” dedi.
Kuşadası Belediyesi, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara yaşama şansı vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda özel ya da kamu mülkü ayrımı yapmayan Kuşadası Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek nakledilmesi gereken ağaçları özel araçlarla kökleriyle birlikte yerlerinden söküyor. Dikkatli bir biçimde sökülen ağaçlar büyük bir özen ve hassasiyet içerisinde toprakla buluşturuluyor.
Yeşilin korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışırken bir yandan da mevcut yeşil alanları ve ağaçları korumak için gerekeni yapıyoruz. Bir tek sağlıklı ağacın dahi kesilmesine ya da zarar görmesine izin vermeyiz. Bu çalışma neticesinde 2.5 yılda 547 ağaç yeni yaşam yerlerine taşındı” dedi.
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