Güneşe hasret kalacağız... AKOM açıkladı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 12–16 °C aralığında seyretmesi beklenirken, yağışlı havanın bütün hafta etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi.
Yeni haftada İstanbul’da hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyredecek.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
31 Mart Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
1 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
3 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu