Güney Afrika'daki U20 zirvesinde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu

G20 zirvesine ev sahipliği yapan Güney Afrika'daki U20 toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Güney Afrika'nın Tshwane kentinde düzenlenen toplantıya belediye başkanları ve siyasi temsilciler katıldı.

İmamoğlu, toplantıya gönderdiği mesajında, "İklim bozulmasından sosyal dışlanmaya kadar karşı karşıya olduğumuz krizler, demokrasinin aşınmasıyla bağlantılıdır. Özgürlükler azaldığında, cesur iklim eylemleri, kapsayıcı ekonomiler ve adil toplumlar için alan da azalır" ifadelerine yer verdi.

"ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

İngilizce X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Tshwane'den New York'a, Paris'ten Buenos Aires'e kadar dünyanın dört bir yanındaki şehirler demokrasi için seslerini yükseltiyor.

Güney Afrika'nın Tshwane kentinde #G20 Başkanlığı'nı yürüten #Urban20 toplantısında, İstanbul heyeti mesajımı iletti:

"İklim bozulmasından sosyal dışlanmaya kadar karşı karşıya olduğumuz krizler, demokrasinin aşınmasıyla bağlantılıdır. Özgürlükler azaldığında, cesur iklim eylemleri, kapsayıcı ekonomiler ve adil toplumlar için alan da azalır."

Bu mesaj ezici bir dayanışmayla karşılandı. Destekleri sadece bana değil, İstanbul halkının iradesine ve adaleti savunan tüm belediye başkanlarınadır.

Küresel dostlarımıza teşekkür ederiz. Demokrasiye inanmayı asla bırakmayacağız."