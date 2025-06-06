Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden erkek yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadının canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradığı anlara ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan inceleme sonucunda, görüntülerdeki şüphelinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Pendik ilçesi Kavaklıpınar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet, şüpheli hakkında tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

İstanbul’da canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı Mhyochi, yaşlı bir şahıs tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramış ve canlı yayında olan yayıncının taciz sonrası ağlayarak kaçtığı görülmüştü.