Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti: 71 yaşındaki erkek hakkında istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de yürürken canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

Park, canlı yayın esnasında kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu belirledi.

Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik'te Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ''basit cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.





5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.