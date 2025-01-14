Güney Marmara'da 'fırtına' etkisi: Feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda soğuk hava etkisi yurt genelinde sürüyor. Son olarak Güney Marmara'da feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Güney Marmara'da 'fırtına' etkisi: Feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:06

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.


Etiketler: #Feribot #feribot seferleri #meteoroloji

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