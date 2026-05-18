Güneydoğu’ya 100 milyar TL’lik yatırım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik; altyapı yatırımları, kırsal dönüşüm çalışmaları, Ar-Ge projeleri ve teknoloji odaklı hizmet modeliyle yeni 5 yıllık yatırım planını açıkladı. Bu kapsamda bölgeye 100 milyar TL’lik yeni yatırım yapacak olan şirket, söz konusu kaynağın 60 milyar TL’sini kırsal alanlarda şebekenin modernizasyonu, akıllı altyapı dönüşümü ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi için kullanacak. Böylece 5 yılın sonunda, daha önce yapılan yatırımlarla birlikte Dicle Elektrik’in hizmet verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’a yaptığı yatırımın toplam miktarı 185 milyar TL’yi aşacak.

KAYIP KAÇAK ORANI DÜŞTÜ

Dicle Elektrik’in bugüne kadar yaptığı yatırım ve dijitalleşme odaklı dönüşümü ise kayıp-kaçakla mücadelede başarılı sonuçlar ortaya koydu. Bölgede yüzde 76 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyelerine kadar düşürüldü.

Kırsal dönüşüm ve otomasyon yatırımlarının, kayıp-kaçakla mücadelede de sahadaki en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkat çeken Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Bölgenin dönüşümünü yatırım, teknoloji ve insan odağıyla yönetiyoruz. Özelleştirme öncesinde hizmet bölgemizde yüzde 76 seviyelerinde bulunan kayıp-kaçak oranını, altyapı yatırımları, akıllı şebeke uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri ve teknoloji destekli saha denetimleriyle 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyesine indirdik” dedi.