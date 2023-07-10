Güneydoğu'ya silah kaçıran TIR Konya'da yakalandı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:04

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:05

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

GÜMRÜK MÜHRÜ AYRINTISI

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir TIR durduruldu. KOM ekiplerince incelenen TIR'ın yurtdışına civata taşıdığı fakat gümrük mührünün bozulduğu polis ekiplerince fark edildi.

TIR'dan şüphelenerek arama yapan ekipler TIR'ın dorsesine zulalanmış şekilde 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü, 2 bin 500 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç şoförü A.K. ve kaçak tabanca parçalarını teslim eden M.G., işlemlerinin ardından 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanuna" muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle yapılan ön görüşmede kaçak silahları Güneydoğu bölgesine götürdükleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürecekleri anlaşıldı.