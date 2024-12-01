Güngören'de bina çökmüştü: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir devam ediyor.

Güngören'de bina çökmüştü: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 08:58

İstanbul Güngören’de 29 Kasım Cuma günü kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökmede 2 kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası 1 kişi göçükten çıkarılmıştı.

İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları 2. günde de devam ediyor. İşçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. AFAD ve belediye ekipleri enkazda çalışmalarına devam etti.

Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Çalışmaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: #Güngören #inşaat işçisi

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