Güngören'de göçük... İstanbul Valisi Davut Gül: 'Sağ salim kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 22:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 22:01

Olay 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binanın üst kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Ümit Kurt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kurt, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VALİ GÜL: ALANDA ÇALIŞMAK OLDUKÇA ZOR

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, “AFAD, UMKE ve ilçe belediyesi ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. Çalışmalar çok dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Alanda çalışmak oldukça zor, içeride bir vatandaşımız olduğu düşünülüyor. Onu sağ salim kurtarmak için büyük bir titizlikle çalışmalar sürdürülüyor. İş makineleri, ekipmanlar ve personel oldukça fazla, ancak çalışma alanı dar olduğu için süreç biraz zaman alıyor" dedi.

'SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİR BİLGİMİZ YOK'

Vali Gül, içeride kalan işçiye henüz ulaşılamadığını belirterek, “Sağlık durumuna dair bir bilgimiz yok. Daha önce enkazdan bir vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık durumu iyi. Çalışma sırasında bulunan toplam 6 kişiden 4'ü olaydan etkilenmeden kurtulmuştu. Bir kişi kurtarıldı, bir kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından çevredeki yurttaşlarla sohbet eden Vali Gül, çökmeden etkilenen kişiler ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.