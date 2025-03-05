Güngören’de boş arazide saklambaç oynayan çocuklar ölü bebek buldu! Gerçek ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:49

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:48

İstanbul Güngören’de boş arazide ölü bebek, bulundu. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş ölü bir bebek buldu. Çocukların haber vermesiyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğin 6 aylık hamile olan Endonezyalı P.N.D. tarafından ilaçla düşük yapılarak araziye bırakıldığını belirledi.

Yapılan incelemelerde, kadının bir hafta önce düşük yaptığı ve ölü bebeğin üzerini taşlarla örterek boş arazide bıraktığı tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen P.N.D. ve çocuğun babası olduğu düşünülen Hasan A.'yı gözaltına aldı. İncelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Ali Kalkan, çocukların bebeği önce oyuncak sandıklarını belirterek, “Saklambaç oynarken biri aşağı iniyor, bakıyor. Sonra çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek zannediyorlar. Sonra olay büyüdü, polis ve ambulans geldi” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan P.N.D. ve Hasan A., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.