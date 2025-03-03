6 aylık bebek yatağında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!
Kayseri'de Suriye uyruklu ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunup aile sağlığı merkezine götürülen 6 aylık Esra Davud'un öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Sinan Kümeevleri'nde 7 katlı binanın zemin katında yaşayan Suriye uyruklu Meryem Davud, bebeği Esra Davud'un yatağında hareketsiz yattığını görünce ailesine haber verdi.
Aile, kendi imkanlarıyla bebeği TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.
Doktorların yaptığı kontrolde, Esra Davud'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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