Musk ailesi büyüyor: Neuralink yöneticisi Shivon Zilis’ten yeni bir bebek

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Zilis'e göre, çocuğa “Seldon Lycurgus” adı verildi.

Zilis, “Elon ile görüştük ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında, harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus hakkında doğrudan paylaşımda bulunmanın daha iyi olacağını düşündük. Bir juggernaut gibi yapılı, altın gibi sağlam bir kalbi var. Onu çok seviyorum” dedi.

Musk, Zilis'in X'teki paylaşımına sevgi dolu bir kalp emojisiyle karşılık verdi.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ¦?