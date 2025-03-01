Musk ailesi büyüyor: Neuralink yöneticisi Shivon Zilis’ten yeni bir bebek

Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:36

Güncelleme: 01.03.2025 - 13:36

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Zilis'e göre, çocuğa “Seldon Lycurgus” adı verildi.

Zilis, “Elon ile görüştük ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında, harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus hakkında doğrudan paylaşımda bulunmanın daha iyi olacağını düşündük. Bir juggernaut gibi yapılı, altın gibi sağlam bir kalbi var. Onu çok seviyorum” dedi.

Musk, Zilis'in X'teki paylaşımına sevgi dolu bir kalp emojisiyle karşılık verdi.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ¦? — Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

Son doğan çocuğuyla birlikte Musk’ın bilinen çocuk sayısı 14’e ulaştı.

ST. CLAİR'İN MUSK İDDİASI

Seldon'un doğumundan sadece iki hafta önce Musk, 26 yaşındaki influencer Ashley St. Clair'in de kısa süre önce kendisinden bir çocuğu olduğunu açıklamasının ardından manşetlere çıktı.

Clair, “Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım, ancak son günlerde magazin medyasının neden olacağı zararı göz ardı ederek bunu yapmaya niyetli olduğu anlaşıldı” dedi.

Clair, 5 aylık oğlunun velayetini tek başına almak için Musk'a babalık davası açmış ve “çocuğa hamile kaldığı süre boyunca başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmediği” için babası olduğundan emin olduğunu iddia etti.

MESAJLARI KAMUOYUNA İFŞA ETTİ

Ashley St. Clair, bebeğinin babası olduğunu öne sürdüğü Musk'a ait olduğunu iddia ettiği mesajları kamuoyuna ifşa etti.

Dava belgelerinde, St. Clair ile Musk arasında geçtiği öne sürülen bu mesajlar da yer aldı.

Mesajlaşmalara göre St. Clair, doğum sonrası hastanede bebeğiyle çekilmiş bir fotoğrafı Musk’a göndermiş ve Musk ona "Her şey yolunda mı?" diye sormuş.

Ardından "Bu hafta sonu seni ve bebeği görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye eklemiş.

24 Kasım 2024'te Musk’ın, "Seni tekrar hamile bırakmak istiyorum" şeklinde bir mesaj attığı öne sürülüyor.

Onlarca ekran görüntüsü şeklinde kaydedilmiş mesajlarda bunlar dışında pek çok ifade yer alıyor...

2 Şubat 2025'te ise Musk’ın "Eh, bir ordu dolusu çocuk yapmamız gerekiyor" dediği iddia ediliyor.

Musk, çocuğun babası olduğunu henüz doğrulamadı, ancak St. Clair, bebeğin biyolojik babasının Musk olduğunda ısrarcı.

ELON MUSK’IN ÇOCUKLARI VE AİLE GEÇMİŞİ

Elon Musk’un farklı ilişkilerden toplamda 13 çocuğu bulunuyor. İlk çocuğu Nevada Alexander’ı 2002’de o dönemdeki eşi Justine Wilson ile dünyaya getiren Musk, Nevada’yı 10 haftalıkken kaybetti. Wilson ile evliliğinden ikizleri Vivian ve Griffin (20 yaşında) ve üçüzleri Kai, Saxon ve Damian (18 yaşında) doğdu.

Daha sonra şarkıcı Grimes ile üç çocuğu oldu: X Æ A-12 (4 yaşında), Exa Dark Sideræl (3 yaşında) ve Techno Mechanicus. 2021’de Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile gizlice ikiz çocukları Strider ve Azure’yi dünyaya getirdiği ortaya çıktı. 2024'ün başlarında ise adı açıklanmayan bir çocuğu daha oldu.