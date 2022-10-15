Güngören'de döner bıçağıyla 'seni doğrayacağım' tehdidi
Güngüren'de aralarında tartışma çıkan iki kişiden biri, elindeki döner bıçağıyla sokağa geldi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kişi, elinde döner bıçağıyla tartıştığı kişiye, "Seni doğrayacağım çocuk" diye bağırarak tehdit etti.
İstanbul Güngören'de bir işyerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi işyerinden çıkıp uzaklaştı.
İşyerine elinde döner bıçağıyla tekrar gelen kişi, bağırıp küfretti. Çevredekiler öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.
Elinde bıçakla tartıştığı kişiye, "Seni öldüreceğim çocuk" dediği duyuldu.
İhbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerini gören bıçaklı kişi sakinleşti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Yaşananlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- A101'de zorunlu fare nöbeti
- Dikkat çeken ‘seçim güvenliği’ açıklaması