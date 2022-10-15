Güngören'de döner bıçağıyla 'seni doğrayacağım' tehdidi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:44

İstanbul Güngören'de bir işyerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi işyerinden çıkıp uzaklaştı.

İşyerine elinde döner bıçağıyla tekrar gelen kişi, bağırıp küfretti. Çevredekiler öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

Elinde bıçakla tartıştığı kişiye, "Seni öldüreceğim çocuk" dediği duyuldu.

İhbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerini gören bıçaklı kişi sakinleşti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaşananlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.