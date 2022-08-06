Dehşet dolu anlar: Döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı!
İstanbul Esenyurt’ta madde bağımlısı şahıs, eline aldığı döner bıçağıyla ortalığı birbirine kattı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçak sallayan şahıs, çevredeki vatandaşları da kovaladı. Şahıs ikna edilip polis merkezine götürülürken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.
Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde 5 Ağustos Cuma akşam saatlerinde, iddiaya göre, Selami Ş. uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı.
BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU
Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra şahsı ikna çalışmalarına başladı.
O ANLAR KAMERADA
Selami Ş., polis ekiplerine ve yurttaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alındı.
Yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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