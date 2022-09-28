Oğlunu darbeden gençleri 'döner bıçağı' ile kovaladı
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi işyerinde darbedilen oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağıyla kovaladı. Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada ise 4 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde 27 Eylül Salı günü saat 21.00 sıralarında, iddiaya göre, gündüz işyerinde çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi darbedildi.
Bir süre sonra aileler arasında çıkan tartışma da kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında bir baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu darbeden gençleri kovaladı. Olayda 4 kişi yaralandı.
POLİS ZOR AYIRDI
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan şahsın gençleri döner bıçağıyla kovaladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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