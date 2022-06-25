Güngören'de olaylı gece: Pencereden küfredip eşya fırlatınca mahalleli darbetti

25 Haziran 2022 Cumartesi, 10:42

Olay, önceki gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin penceresine çıkan bir kişi, bağırıp küfürler savurduktan sonra eşyalarını sokağa fırlattı.

Mahalle sakinleri aşağı çağırdığı kişiyi sopalarla dövüp yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastane tedavi altına alınan kişi daha sonra gözaltına alındı.

Esnaf Emel Yiğitoğlu, "Aşağıya ne bulduysa attı. Cinnet geçirdiği söyleniyor. Aşağıya indiğinde mahalle sakinleri tarafından hırpalandı. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Alıp götürdüler, daha getirmediler. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı" dedi.