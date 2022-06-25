Güngören'de olaylı gece: Pencereden küfredip eşya fırlatınca mahalleli darbetti
Güngören'de gece saatlerinde evinin penceresinden bağırıp, küfürler savuran ve eşyalarını sokağa fırlatan kişiyi mahalle sakinleri sopalarla döverek, hastanelik etti.
Olay, önceki gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin penceresine çıkan bir kişi, bağırıp küfürler savurduktan sonra eşyalarını sokağa fırlattı.
Mahalle sakinleri aşağı çağırdığı kişiyi sopalarla dövüp yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastane tedavi altına alınan kişi daha sonra gözaltına alındı.
Esnaf Emel Yiğitoğlu, "Aşağıya ne bulduysa attı. Cinnet geçirdiği söyleniyor. Aşağıya indiğinde mahalle sakinleri tarafından hırpalandı. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Alıp götürdüler, daha getirmediler. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı" dedi.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!