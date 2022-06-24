Sancaktepe'de trafikte 'tekmeli kemerli' kavga

24 Haziran 2022 Cuma, 10:30

İstanbul Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında, sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Trafikteki diğer sürücüler müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki kavga bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.