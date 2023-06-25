Güngören'de şakayla başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlandı
Güngören'de iddiaya göre Zülküf Salık'ın dükkanı, şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı. Polis ekipleri dükkanı kurşunlayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde Zülküf Salık saat 19.00 sıralarında tekstil atölyesinin önünden geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaştı.
Ardından ikili arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Ancak bir süre sonra otomobille tekstil atölyesinin önüne gelen bir kişi, silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırı sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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