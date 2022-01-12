Kabataş bir anıttır o anıt asla yıkılmaz - Prof. Dr. Osman İNCİ

12 Ocak 2022 Çarşamba

Kabataş Erkek Lisesi, Türkiye’nin en seçkin liselerinden birisidir. Mezunları Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinde değişik alanlarda üstün başarılar göstermişlerdir. Kabataşlıları edebiyatta, sanat-kültürde, bilim ve teknolojide, ekonomide, hukukta, yönetimlerde her alanda kendilerini kanıtlamışlardır. Cumhuriyete Başbakan, bakanlar, milletvekili ve senatörler, Valiler, hukukçular, üst düzey bürokratlar vermiştir. Kabataş, mezunları ile ünlüler yuvasıdır.

Geçen yılın son günlerinde sözde “Kabataşlı” birkaç öğrencinin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ve hakaretler ile saldırdıkları, bir tanesinin Atatürk posterini delici-kesici aletle delik deşik ettiği görüntüleri bu yılın ilk haftasında yayımlandı. Yönetim, soruşturma açıldığı ve ceza verildiğini açıkladı. Olaya büyük boyutlu tepki başlayınca bakanlık uyandı ve sıralı açıklamalar başladı. Öncelikle bu çocuklar, çocukların aileleri, en önemlisi de okul yönetimi nerede olduklarını bilmeliler. Kabataş mezunu bilim insanı olarak kendilerine anımsatmak isterim: Kabataş devrimdir, cumhuriyettir, Ata’sını sonuna kadar korumaya kararlıdır.

KURUMLAŞMA

Kabataş’ı Osmanlı’dan Cumhuriyete intikal eden 114 yıllık eğitim çınar olarak tanımlarız. Nasıl olmasın, şehit öğretmen ve öğrencilerimiz anısına beyaz/kırmızı” olan rengimizi “siyah/kırmızı’ya değiştiren Hüseyin Mazım, Faik Dranaz, Adnan Dinçer gibi müdürler yanı sıra Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Reşat Nuri Güntekin, Behçet Necatigil, Faruk Nafiz Çamlıbel ve diğer sevgili öğretmenlerimiz on binlerce öğrenci yetiştirdiler. Bir Zeria Bali vardır: Kabataş Lisesi’nde 22 yıl öğretmenlik yaptı, emekli oldu, evini Kabataş Eğitim Vakfı’na bağışladı, evinde kiracı olarak oturdu ve kirayı Kabataş Vakfı’na verdi. Bizi biz yapan bu kurumlaşmadır.

RENKLERİN ANLAMI

Lisenin kendine özgü kültürü vardır. Bu işin en ince ve önemli yanı bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Kaba, sert, soğuk, sıkı ve kuru davranış biçimleri eğitim-öğretim ve yönetim felsefesi dışındadır. Sevgi ve saygı esasına dayalı bir yönetim ve disiplin anlayışı yıllarca hâkim olmuştur. Bu kurumsallaşmayı bozmak, dağıtmak amacıyla son yıllarda çok uğraşıldı ve uğraşmaktalar. Ancak burası Kabataş, başaramazlar.

Kabataş Erkek Lisesi Kahramanlar okuludur. Birinci balkan Savaşı’na katılan birçok okulda olduğu gibi Kabataş Lisesi’nden öğrenciler ve öğretmenler dönmeyince okul yönetimi, şehitlerimiz anısına, 7 Mart 1913’te Beyaz/kırmızı olan rengimizin Siyah/kırmızı olması kararını almıştır. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kabataşlılar öğretmeni-öğrencisi ile cepheden cepheye koşmuştur. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşılarına çağrılanların tümü şehit olduğu için bazı yıllar mezun vermemiştir.

GURURUMUZ

Kabataşlılar Derneği tarafından Lisenin 100. kuruluş yılı anısına 2008 de “Kabataşlı Şehitler Anıtı” yine bir Kabataşlıya yaptırıldı. Toplam 75 şehitten isimleri bilinen değişik etnik unsurdan 28 şehidin adı yazılıdır, hepsi bizlerin ağabeyi, gururudur.

Bu “Kabataşlı Şehitler Anıtı” yöneticilerin, öğretmen ve öğrencilerin her gün görecekleri yerdedir. Önce Kabataşlılık nedir öğrensinler.“Bağlıdır ‘Ata’sına, yurduna ve yurttaşa” Kabataş bir anıttır ve asla yıkılmaz.

PROF. DR. OSMAN İNCİ

ESKİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ