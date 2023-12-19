Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 00:45

Güncelleme: 19.12.2023 - 00:46

Merkezi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Saat 23.53'de meydana gelen depremin ardından Güngören'deki 4 katlı binanın 3'üncü katının balkonunun tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede binanın riskli olduğu belirlendi.

Binanın altında bulunan dükkan mühürlenirken, bina sakinlerine evlerini boşaltmaları için süre verildi. Bina sakinleri depremden önce de küçük hasarların olduğunu, kolonlarda küçük çatlaklar gördüklerini ve sürekli tavanlardan su akma sorunu yaşadıklarını belirtti.

BİNA SAKİNLERİ NE YAPACAKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Bina sakini Kahraman Hama Elhacı, "Evdeydim ve biraz hissettim. Biz belediyeyi aradık. Geldiler, baktılar. Bizden evimizi boşaltmamız için imza aldılar. Biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bina ortalama 57 senelik. Eski bina olduğu için deprem öncesinde yapılması gerekiyordu ama kimse yapmadı. Dün saat 02:00 civarında geldiler. Hemen çıkacaksınız dediler. Dediğim gibi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Belediye sesimizi duysun. Balkona çıktık. Gördük, kötü durumdaydı. İlk sesi duyduğumuzda acaba patlama mı oldu dedik. Komşu anlattı. Bizde gittik baktık. Sonra hemen boşalttık" dedi.

"KAZA OLDU ZANNETTİK"

Hasan Samter ise, "Deprem esnasında evdeydim. Ufak bir sarsıntı oldu. Kısa sürdü zaten. O esnada bir ses geldi. Ben en üst katta oturuyorum. Balkonun sıvası aşağıya düşmüş. O esnada araba kazası oldu zannettik. Yan taraftaki herkes cama çıktı. Ne oluyor diye bakındılar. Alt komşumdan ses geldi. Aşağı baktığımızda sıva komple yerdeydi. Belediyeye haber verdik. Belediye de gelip kontrol yaptılar. Daha sonra tahliye ettiler.

Bugün akşama kadar değerli eşyalarınızı alın yoksa mühürleyeceğiz dediler. Eşyalarımızı aldık. Dışarıdayız. Kolonlar sağlıklı değil. Çoğu ıslak. Çatımız iyi durumda değil. Ben en üst katta oturduğum için diğer ev sahipleriyle çok görüştüm. Videoları attım. Bu çatı olmaz, ileride sorun yaşayacağız dememe rağmen oralı olmadılar. Belki de önlemini alsaydık bugün bu sıva düşmezdi. Bizlerde evlerimizde oturuyor olurduk. Evi yapabilecek durumda değiliz. Nasıl yapılacak bilmiyoruz. Bir işin içine girdik. Belediyeyle konuştuk. Kolonlardan örnek aldılar. Ona göre bize haber verecekler. Herhalde bir kira yardımı olacak. Haber bekliyoruz onlardan" diye konuştu.

