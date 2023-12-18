Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması: Gerilim biriktiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Görür, "Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 05:20
Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması: Gerilim biriktiriyor
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İTÜ Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Naci Görür, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor.”


Naci Görür deprem

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