Marmara Denizi'ndeki 4.1'lik deprem sonrası uzmanlardan art arda açıklama: 'Hazır olmamız gerek...'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:09

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre dün saat 23.53 sıralarında Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem 11.18 km derinlikte gerçekleşti.

4 Aralık günü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarındaki 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yine İstanbul başta olmak üzere çevre iller de feci şekilde sallanmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "17.12.2023 saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. AFAD ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA’DAN PAYLAŞIM

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Marmara Denizi'ndeki 4.1'lik depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

NACİ GÖRÜR: MARMARA GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. TÜYSÜZ: BİR İLGİSİ YOK

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova'daki sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını, ancak bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

Tüysüz, "Sarsıntının merkezi Çınarcık çukurcuğunun ortasında. İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir. Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar’ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Yalova-Çınarcık 1999 depremi ile büyük depremi atlatmıştır. Bu bölgede depremlerin olduğu aralık 11 km derinlikte olması. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil" dedi.

PROF. DR. ERCAN: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, "Deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok" paylaşımı yaptı.

PROF. DR. ERSOY: TETİKLEYİCİ OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şunları söyledi:

"Geçen Bursa'da olan depremlerden farklı bir yer. Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremiyle ilgili olmadığını söylemiştik. Bu deprem Çınarcık Çukuru'nda. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Kırılmaya aday yer Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Ama büyük bir deprem yaşandığı takdirde tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun göstergesidir. 4 büyüklüğünde 27 bin deprem olması gerekir ki 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alsın. Hazır olmamız gerekiyor."