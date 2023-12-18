Son Dakika... AFAD duyurdu: Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 23:32

Güncelleme: 19.12.2023 - 00:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.23'te gerçekleşen depremin, yerin 15.68 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

ERZİNCAN'DA DEPREM

AFAD verilerine göre saat 23.28'de Erzincan Merkez'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.