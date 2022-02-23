Güngören'de yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 18:08

Sanayi Mahallesi'nde 11 Şubat günü, tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen binanın yıkılmasına karar verilmişti. Bugün sokak ve binada güvenlik önlemi alındıktan sonra yıkım işlemine başlandı.

Yıkım sürerken ekiplere yan taraftaki binada bir kişinin olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine yıkım çalışmaları durdurulup, o kişi dışarı çıkarıldı. Ardından bina iş makinesiyle yıkıldı. Binanın moloz taşıma çalışmaları sürüyor.