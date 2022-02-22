Yangınlar, iklim değişikliği, şeker üretiminin azalması arıları vurdu

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Artan maliyetler ve şeker tedarikinde yaşanan sıkıntı, arıcıları zor durumda bırakıyor. Beslenemeyen arıları ölüm bekliyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Arılar kovanda aç. Arıcıların şeker alacak gücü yok. Devlet de destek vermiyor” dedi.

YAŞAM ARICILIĞA BAĞLI

Şeker sıkıntısı, artan mazot fiyatları nedeniyle arıcılar zor günler yaşıyor. Arıları beslemek için kullanılan şeker temin edilemiyor ve arılar kovanda aç kalıyor. Ziya Şahin arıcılık maliyetlerinin yüzde yüze yakın arttığını söyleyerek “Tarım ve hayvancılık, hatta yaşam arıcılığa bağlı. Bu şekilde hepsi tehlikeye girecek” ifadelerini kullandı.

ZAMAN KALMADI

Kovan başı verilen desteğin 20 lira olduğunu belirten Şahin şöyle konuştu: “Başka destek almıyoruz. 5 bin hektar çam ormanı bu yaz yandı. Arılarımız buradan kışın bal alıyordu, hepsi kül oldu. Kristal tozşeker desteği istiyoruz. Zaman kalmadı. Devlet ‘sıvı şeker verelim’ diyor ama o da arılar için zararlı. Alışınca hep sıvı istiyorlar. Tenekesi de 220 lira. Zaten alacak da gücümüz yok.

ARILAR ÖLMEYE BAŞLADI

Muğla’da arıcılık yapan Erdem Serdar da maliyetleri karşılayamadıklarını kaydederek “Çamlarda bal olduğu zaman şekere ihtiyacımız olmuyordu, arı yiyeceğini çamdan alabiliyordu. Yangınlar nedeniyle arılar beslenemedi. Mecburen çevre illere taşındık. Mazot fiyatı, şeker fiyatı iki katına çıktı. Bir ay daha besleme yapılmazsa arıların yüzde 80’i ölecek” diye konuştu.