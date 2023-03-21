Güngören'deki şüpheli kadın ölümüne dava: Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:51

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:53

İstanbul'un Güngören ilçesinde boşandığı kadını camdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "boşandığı eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Sadet Fidan'ın 2019'da boşandığı Hüseyin Polat adlı erkeğin kendisini arayarak öldürme tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2022 tarihinde savcılığa başvurduğu anlatıldı.

30 Mayıs 2022'de yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin Sadet Fidan'ı ağır yaralı halde buldukları ifade edilen iddianamede, Sadet Fidan ve Hüseyin Polat'ın oğlu ile sanık Polat arasında "Annemi sen öldürdün" şeklinde kavga çıktığı kaydedildi.

"BABAMIN ANNEMİ PENCEREDEN ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, boşandığı Hüseyin Polat'ın da 31 Mayıs 2022'de tutuklandığının aktarıldığı iddianamede, Sadet Fidan'ın ve failin çocuğu Oğuzhan Polat'ın ifadesine yer verildi.

Polat, uyuşturucu madde kullanan babasının çocukluğundan beri annesini şiddete maruz bıraktığını ve hakaretler ettiğini belirterek, olay günü eve gittiğinde kendisine kapıyı açan olmadığını, camdan "Annenle işim var. Sen git, eve gelme" diyen babasının 5 dakika sonra koşarak binadan çıkıp "Annen düştü" diye bağırdığını dile getirdi.

Polat, babasının annesini pencereden attığını düşündüğünü kaydetti.

"TARTIŞMA SEBEBİYLE KENDİNİ ATTI" SAVUNMASI

Sanık Hüseyin Polat ise, ifadesinde, Sadet Fidan ile anlaşmalı boşandıklarını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Yaklaşık 3-4 ay önce müstehcen içerikli video izlerken videodaki kişiyi eski eşime benzettim. Bu konuyla ilgili eski eşim ve oğlumla görüştüm. Olay günü eski eşimin evine gittiğimde video konusu açıldı. Tartışmaya başladık. O esnada gelen oğluma 'Eve gelme, annenle işimiz var' dedim. Tam bu esnada, Sadet'i evde göremedim. Binanın arka bahçesinden bağrışma sesleri geldiği için o tarafa baktım. Sadet'in yerde yattığını gördüm. Hemen aşağıya indim. Pencereden eski eşimi atmadım. Muhtemelen yaşanan tartışma sebebiyle kendini attığını düşünüyorum."

KAN LEKELERİ VE BIÇAK BULUNDU

İddianamede yer verilen olay yeri raporunda, mutfak ve lavabo çevresinde kan lekelerinin olduğu, banyo kapısı önünde bıçak bulunduğu, sanığın sol el baş parmağının Sadet Fidan'ın ise kolları ve ellerinin sarılı olduğu belirtildi.

Sanığın, aralarında önceye dayalı husumet bulunan Sadet Fidan'ın evine gittiği, tartışma sırasında bulunduğu dairenin arka penceresinden ittiği kadının düşerek ölümüne sebebiyet verdiği dile getirilen iddianamede, sanık Hüseyin Polat'ın "boşandığı eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşmasının, önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.