Günlerdir aranıyordu: Diyarbakır'da Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da Alzheimer hastası kayıp şahsın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lice ilçesinde 26 Aralık’ta kaybolan Mehmet Güneş (81), en son merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde görüldü. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
YOL KENARINDA BULUNDU
Yapılan çalışmalar neticesinde Güneş’in cansız bedeni Lice ilçesi Esenler Mahallesi’nde yol kenarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Suriye'deki son durum ne?
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Mahkeme Başkanı: 'Bu gece kararımızı açıklayacağız'
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!