Günlerdir aranıyordu: Diyarbakır'da Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’da Alzheimer hastası kayıp şahsın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günlerdir aranıyordu: Diyarbakır'da Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 16:31

Lice ilçesinde 26 Aralık’ta kaybolan Mehmet Güneş (81), en son merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde görüldü. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

YOL KENARINDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Güneş’in cansız bedeni Lice ilçesi Esenler Mahallesi’nde yol kenarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır

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