Diyarbakır'da aranan çocuk katili buzdolabında yakalandı!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:37

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:37

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.

Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.