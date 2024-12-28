Diyarbakır'da aranan çocuk katili buzdolabında yakalandı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P., gizlendiği buzdolabında yakalandı.

Diyarbakır'da aranan çocuk katili buzdolabında yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:37

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.

Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #buzdolabı #diyarbakır #firari #hükümlü

İlgili Haberler

FETÖ üyeliğinden aranıyordu: Firari hükümlü Bafra'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranıyordu: Firari hükümlü Bafra'da yakalandı
Afyonkarahisar’da fuhuş için yer temini yapan firari yakalandı!

Afyonkarahisar’da fuhuş için yer temini yapan firari yakalandı!
Cezaevinden kaçtı... 133 yıl hapisle aranan firari Ankara'da yakalandı

Cezaevinden kaçtı... 133 yıl hapisle aranan firari Ankara'da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler