Diyarbakır'da aranan çocuk katili buzdolabında yakalandı!
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P., gizlendiği buzdolabında yakalandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.
Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #buzdolabı #diyarbakır #firari #hükümlü
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Suriye'deki son durum ne?
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu
- CHP'den Özgür Özel ve Gürsel Erol açıklaması
- Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon