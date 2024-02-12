Günlerdir aranıyordu... Kayıp Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Gazetemizin eski muhabiri Mehmet Kızmaz'ın 4 gündür kayıp olan kız kardeşi Rojvelat Kızmaz’dan acı haber geldi. 26 yaşındaki kadının cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü’nde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:26
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Gazetemizin eski muhabiri Mehmet Kızmaz'ın kız kardeşi Rojvelat Kızmaz 4 gün önce kayboldu. Aile, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 

Rojvelat Kızmaz’ı arama çalışmalarına başlayan AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızmaz’a ait olduğu değerlendirilen eşyalar buldu. 

Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunan eşyaların ardından ekipler aramayı burada yoğunlaştırdı.

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı.

Kızmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.


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