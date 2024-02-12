Günlerdir aranıyordu... Kayıp Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Gazetemizin eski muhabiri Mehmet Kızmaz'ın 4 gündür kayıp olan kız kardeşi Rojvelat Kızmaz’dan acı haber geldi. 26 yaşındaki kadının cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü’nde bulundu.
Gazetemizin eski muhabiri Mehmet Kızmaz'ın kız kardeşi Rojvelat Kızmaz 4 gün önce kayboldu. Aile, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
Rojvelat Kızmaz’ı arama çalışmalarına başlayan AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızmaz’a ait olduğu değerlendirilen eşyalar buldu.
Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunan eşyaların ardından ekipler aramayı burada yoğunlaştırdı.
Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı.
Kızmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber