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Günlerdir haber alınamıyordu: Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu: Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

14.07.2026 11:15:00
Güncellenme:
İHA
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Günlerdir haber alınamıyordu: Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın yüksekten düşerek öldüğü belirlendi.
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Mecitözü ilçesi Sırçalı köyünde, 71 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın kayıp olduğuna dair yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ

Köy çevresinde ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından dron ile yapılan çalışma neticesinde Kemal Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi düştüğü alandan çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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