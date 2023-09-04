Melih Gökçek bildiğiniz gibi: Erdoğan'ı tebrik etti, Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 01:06

Güncelleme: 04.09.2023 - 01:06

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Ço ksayıda isimden filenin Sultanları'na tebrik mesajı gelirken ABB başkanlığı döneminde 'mental yorgunluk' gerekçesiyle görevinden alınan Melih Gökçek, yıldız oyuncu Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

Bir kez Karakurt'un milli takımda yeri olmaması gerektiğini savunan Gökçek, Erdoğan'a tebriklerini iletti. Gökçek, "Caps Lock" tuşunu açık bırakarak yazdığı mesajında, "BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM… ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM…" ifadelerini kullandı.

Ancak ilk mesajındaki 'veleybol'u 'voleybol', 'Erdoğan'a tebrik' mesajını ise 'Erdoğan'a borçluyuz' olarak değiştiren Gökçek, "NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid’e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı" diye ekleme yaptı.

BAYANLAR TÜRK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDİYORUM…



TÜRK SPORUNA SON ON SENEDİR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARI DOLAYISIYLA HEMEN HER BRANŞDA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ…



NOT:Ebrar konusunda tek geri… pic.twitter.com/W6MKJ2qvdL — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 3, 2023

'BOŞ YAPMA ABDÜLHAMİD' YENİDEN GÜNDEM OLDU

Öte yandan Karakurt'un kendisine yönelik bir paylaşıma verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.