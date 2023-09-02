Melih Gökçek Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi!: "Atın bunu Milli Takımdan"

Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 02.09.2023 - 18:48

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u cinsiyetçi ifadelerle hedef gösterdi.

"MİLLİ TAKIMDAN ATIN"

Karakurt'un Milli Takım'dan atılması yönünde de çağrıda bulunan Gökçek, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"SEN MİLLİ TAKIMA LAYIK OLMAYAN BİR LBGT’LİSİN..,

ABDÜLHAMİD’E SALDIRDIĞINA GÖRE SENİN KÖKÜNÜ ARAŞTIRMAK GEREK…

BİR SPORCU SİYASET YAPACAKSA SPORU BIRAKSIN…

ATIN BUNU MİLLÎ TAKIMDAN.

MİLLİ TAKIMA LEKE DÜŞMESİN…"

SEN MİLLİ TAKIMA LAYIK OLMAYAN BİR LBGT’LİSİN.., ABDÜLHAMİD’E SALDIRDIĞINA GÖRE SENİN KÖKÜNÜ ARAŞTIRMAK GEREK… BİR SPORCU SİYASET YAPACAKSA SPORU BIRAKSIN… ATIN BUNU MİLLÎ TAKIMDAN. MİLLİ TAKIMA LEKE DÜŞMESİN…

NE OLMUŞTU?

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçen haftalarda kendisine "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" diyen Abdulhamid adlı bir sosyal medya kullanıcısına "Boş yapma Abdulhamid" diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un bu paylaşımı gündem olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükselmiş, Karakurt da bu kez sözkonusu yanıtını bir pankart üzerinden tekrar etmişti.

Karakurt, maç sonrası Twitter hesabından "Boş yapma Abdulhamid" yazılı pankartı taşıdığı anları gösteren fotoğrafı paylaşmıştı.