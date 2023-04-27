Gurbetçi seçmen Türkiye'deki yurttaşla dalga geçti: 'Marifet gibi' paylaşıma tepki

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:59

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:28

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi 27 Nisan itibariyle başladı.

Yurtdışındaki yurttaşlar sandık başına oy kullanmaya giderken Almanya'daki bir gurbetçinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayat pahalılığının git gide arttığı Türkiye'de kilosu 30 liraları bulan soğan ile ilgili tartışmalar devam ederken gurbetçinin, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin görselinin üzerine patates, Kemal Kılıçdaroğlu'nunkine soğan ve Sinan Oğan'ın fotoğrafına ise salatalık koyduğu görüldü.

İKTİDARA YAKIN GAZETEDE HABERLEŞTİRİP PAYLAŞTILAR

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren gurbetçinin paylaşımının iktidara yakın Yeni Şafak'ta 'marifet' gibi haber yapıldığı da görüldü. Gazeteci olduğu belirtilen Burak Doğan isimli kişi de görseli sosyal medya hesabından, "Almanya-Münih'ten gelen bir fotoğraf" notuyla paylaştı.

Yurttaşın hayat pahalılığı ile mücadelesini dalga geçerek paylaşan Doğan'ın gönderisinin altına çok sayıda tepki geldi. O tepkilerden bazıları şöyle:

YURTDIŞI OY VERME 9 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurtdışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.