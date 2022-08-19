Gurbetçilerin Kapıkule'den dönüşleri devam ediyor: 'Tatil bitti. Vatanımızı, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz'
Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları ülkelere 'hüzünlü' dönüşleri sürüyor. Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyleyen Süleyman Sakallı, " Şu an tatil bitti. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz ama gurbete yaşadığımız yere gitmek zorundayız" dedi.
Türkiye'ye gelirken sevinçle girdikleri Kapıkule Sınır Kapısı'na bu kez dönüş yolculuğu için gelen gurbetçiler, sınırdan 'kalpleri buruk' ayrılıyor.
Fransa'ya dönen Süleyman Sakallı, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun burukluğunu yaşadığını söyledi.
'FRANSA'DAN GELİRKEN YOLUMUZ HIZLI GEÇİYOR'
Memlekette zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Sakallı, şunları kaydetti:
"Fransa'dan gelirken yolumuz hızlı geçiyor, Türkiye'mize geleceğimiz için. Şu an tatil bitti. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz ama gurbete yaşadığımız yere gitmek zorundayız. Onun bir burukluğu var. Ama her zaman aklımız ve yüreğimiz vatanımızda, milletimizde ve bayrağımızda. Orada bir yıl kalınca vatanımızı, bayrağımızı görmek ve kokusunu almak istiyoruz. Onun hasretini yaşıyoruz."
Hollanda'ya dönen Şahap Güneş ise tatilin en üzücü zamanının Kapıkule'den ayrılmak olduğunu ifade etti.
"HÜZÜN İSTER İSTEMEZ OLUYOR"
Dönüş yolunun her zaman buruk geçtiğini belirten Güneş, "Hüzün ister istemez oluyor. İnsan doğup büyüdüğü memleketinden, arkadaşlarından, ailesinden ayrıldığı zaman bir hüzün oluyor" dedi.
Hasan Çetin de ailesiyle ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirerek, "Döndükten 2-3 ay sonra Türkiye özlemi başlıyor" diye konuştu.
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