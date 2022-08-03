Dönüş yolundaki gurbetçiler
İzinlerini Türkiye’de geçirmek için ülkeye gelen 1 milyon gurbetçi, dönüş yolculuğunda Edirne ve Bulgaristan’daki gümrük kapılarında araç kuyrukları oluşturdu.
İş imkanları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıllar önce çalışmak için Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye’de geçirmek için temmuz ayından itibaren Türkiye’ye geldi.
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