Dönüş yolundaki gurbetçiler

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:49

İş imkanları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıllar önce çalışmak için Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye’de geçirmek için temmuz ayından itibaren Türkiye’ye geldi.

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