Gürcistan'a kaçacaklardı: 3 firari, TIR'da yakalandı!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:50

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:50

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli üzerine Gürcistan'a gidecek olan TIR'da arama yaptı.

YAKALANDILAR

Aramada; 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı.

Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, TIR şoförü L.D. gözaltına alındı.