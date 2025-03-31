Gürcistan'a kaçacaklardı: 3 firari, TIR'da yakalandı!

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Gürcistan'a kaçacaklardı: 3 firari, TIR'da yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:50

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli üzerine Gürcistan'a gidecek olan TIR'da arama yaptı.

YAKALANDILAR

Aramada; 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı.

Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, TIR şoförü L.D. gözaltına alındı. 


Etiketler: #Ardahan

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