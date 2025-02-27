Doğu'da kar esareti... Ardahan ve Ağrı'da 165 köye ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:01

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:01

Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.