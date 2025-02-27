Doğu'da kar esareti... Ardahan ve Ağrı'da 165 köye ulaşılamıyor!

Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da kar esareti... Ardahan ve Ağrı'da 165 köye ulaşılamıyor!
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:01

Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Ardahan #Ağrı #Ulaşım #köy yolu

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