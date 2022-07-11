Gürcistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi

Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:40
Gürcistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakin bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. 

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.


Gürcistan deprem Ardahan
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