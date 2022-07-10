Son Dakika: Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 12:53
Son Dakika: Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 12.37'de meydana gelen deprem 8.20 km derinlikte gerçekleşti.


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