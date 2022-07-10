Son Dakika: Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.37'de meydana gelen deprem 8.20 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 10.07.2022, 12:37:12 TSİ
Enlem : 38.8830 N
Boylam : 43.5955 E
Derinlik : 8.20 km
Detay : https://t.co/vf9YWT5BhO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- İlginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- 'Biz bu değiliz'
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı