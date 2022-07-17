Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü, bel künde hareketi ile hastanelik etti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti.
Olay, Değirmendere Mahallesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı M.M., ile tartışmaya başladı.
Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.M.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı. Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı. Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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