İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, Gürkan Erdoğan kimdir, kaç yaşında? İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan neden gözaltına alındı?





Gürkan Erdoğan KİMDİR?

Gürkan Erdoğan, 1982 yılında İzmir’de doğdu.

İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi’nde planlama alanında yaptığı çalışmalarla master derecesi alarak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

İş hayatına 2006 – 2009 yılları arasında özel sektörde ve İnşaat Mühendisleri Odası’nda çalışarak başladı. 2009 yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Ege Bölgesi’nde birçok projede sorumlu mühendis olarak görev aldı ve tamamladı.

2016 – 2020 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüttü.

2019 yılı Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2020-2023 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 2024 yılında İZSU Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir.