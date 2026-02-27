Gürlek’ten yeni anayasa çıkışı: ‘Türkiye eski Türkiye değil’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir’de AKP tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Gürlek, “Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığı”nı belirterek "Türkiye artık kendisine biçilen gömleğe sığmıyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Terörsüz Türkiye sürecini biliyorsunuz. Şu anda bunun meyvelerini toplamaya başladık. İnşallah bu süreç tamamen başarıya ulaşacak ve Türkiye bölgede liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güçlü bir rol model olacaktır" dedi.

Gürlek, "Biz bir ve beraber oldukça, kardeşlik hukukuna riayet ettikçe kimse bizi mücadelemizde yenemez, kimse bizi engelleyemez" ifadelerini kullandı.