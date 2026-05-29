Gürsel Tekin'den MYK iddiası... Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı tarihi duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçen aylarda kayyım olarak atanan ve 'mutlak butlan' kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin, CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayacağını iddia etti.

TGRT’de açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımlar yaşanacağını ileri sürerek, bu konuda çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun 'mutlak butlan' sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını öne sürdü. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "birçok konuyu bildiğini ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını" savundu.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

CHP tabanına hitap eden bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde de bulunan Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil, bir grubun himayesindeler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP’de mahkeme kararının ardından henüz MYK açıklanmazken, Parti Meclisi (PM) toplantısı da yapılmadı. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi 30 Mayıs'ta ya da en geç 31 Mayıs tarihinde açıklamasını beklediğini ifade etti.