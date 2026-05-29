Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürsel Tekin'den MYK iddiası... Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı tarihi duyurdu

Gürsel Tekin'den MYK iddiası... Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı tarihi duyurdu

29.05.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gürsel Tekin'den MYK iddiası... Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı tarihi duyurdu

Kayyım olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonrası ayrılan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi hafta sonu açıklayacağını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu’nun elinde belge ve ses kayıtları bulunduğunu iddia eden Tekin, CHP’ye farklı partilerden katılımlar olacağını bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçen aylarda kayyım olarak atanan ve 'mutlak butlan' kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin, CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayacağını iddia etti.

TGRT’de açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımlar yaşanacağını ileri sürerek, bu konuda çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun 'mutlak butlan' sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını öne sürdü. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "birçok konuyu bildiğini ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını" savundu.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

CHP tabanına hitap eden bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde de bulunan Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil, bir grubun himayesindeler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP’de mahkeme kararının ardından henüz MYK açıklanmazken, Parti Meclisi (PM) toplantısı da yapılmadı. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi 30 Mayıs'ta ya da en geç 31 Mayıs tarihinde açıklamasını beklediğini ifade etti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Gürsel tekin #CHP MYK

İlgili Haberler

Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’
Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’ İktidara yakınlığıyla bilinen gazetenin haberine göre, mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) modeli üzerinde durduğu, örgüt yönetimi, mali işler ve sözcülük gibi kritik görevlere getirilecek isimlerin netleşmeye başladığı öğrenildi. İşte o isimler…
Sosyalist Enternasyonal’den Özel'e destek: Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısı
Sosyalist Enternasyonal’den Özel'e destek: Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısı Sosyalist Enternasyonal, CHP’ye ilişkin ‘mutlak butlan’ kararına dair yaptığı açıklamada, dava sonuçlanana kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimini tanımayı sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’na da “şeffaf, demokratik ve kapsayıcı” bir olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e taziye mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e taziye mesajı 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'i taziye nedeniyle aradı. Cenaze için Manisa'da olan Özel'e ulaşamayan Kılıçdaroğlu'nun mesaj gönderdiği öğrenildi.