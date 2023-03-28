'Gürültü' kavgasında komşusunu vurdu, tutuklandı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:40

Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde aynı binada oturan ve sık sık tartıştıkları belirtilen E.T. ile komşusu Kazım Küçük arasında 'gürültü' nedeniyle kavga çıktı.

Küçük, komşusu E.T.'ye tabanca ile ateş ederek kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Küçük ise polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.