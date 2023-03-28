'Gürültü' kavgasında komşusunu vurdu, tutuklandı
Zonguldak'ta 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada komşusu E.T.'yi tabanca ile yaraladığı suçlaması ile gözaltına alınan Kazım Küçük, tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde aynı binada oturan ve sık sık tartıştıkları belirtilen E.T. ile komşusu Kazım Küçük arasında 'gürültü' nedeniyle kavga çıktı.
Küçük, komşusu E.T.'ye tabanca ile ateş ederek kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Küçük ise polis ekiplerince yakalandı.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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