İstanbul'da silahlı 'laf atma' kavgası: Ölümden saniyelerle kurtuldu

İstanbul Kağıthane’de bir kafeteryada laf atma nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darbetti ardından da silahla dizinden vurdu.Vurulan genç aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:45
İstanbul'da silahlı 'laf atma' kavgası: Ölümden saniyelerle kurtuldu
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Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda, kafeteryada oturan 2 grup arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

ARACIN ALTINDA KALIYORDU

Kavga esnasında bir şahıs, belindeki silahı çekerek Onur T.’yi kovalamaya başladı. Şahıstan kaçan genç dizinden silahla vurulması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından dizinden yaralanan Onur T. çevredekilerin yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, kimliğinin polis tarafından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.


Kağıthane kavga silah

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