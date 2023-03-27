İstanbul'da silahlı 'laf atma' kavgası: Ölümden saniyelerle kurtuldu
İstanbul Kağıthane’de bir kafeteryada laf atma nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darbetti ardından da silahla dizinden vurdu.Vurulan genç aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda, kafeteryada oturan 2 grup arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı.
ARACIN ALTINDA KALIYORDU
Kavga esnasında bir şahıs, belindeki silahı çekerek Onur T.’yi kovalamaya başladı. Şahıstan kaçan genç dizinden silahla vurulması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından dizinden yaralanan Onur T. çevredekilerin yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.
POLİS SALDIRGANI YAKALADI
Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, kimliğinin polis tarafından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!