Gürün’deki depremin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:13

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:13

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün saat 20.19'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Suçatı Boğaziçi Mahallesi Gazören Yaylası'nda bulunan bazı ev ve ahırlarda da çökme ve yıkımlar meydana geldi. Yıkım sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

"EVLERİMİZ VE AHIRLARIMIZ KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Turgay Kayacı, ahır ve evlerin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Buradaki hayvan barınaklarımız kullandığımız evler akşamki 4,7’lik depremde tamamen yerle bir olmuştur. Allah’tan hayvanları tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı ve hayvan kaybımız yok ama evlerimiz ve ahırlarımız kullanılamaz hale geldi.”